Ministro do Esporte vai pedir junto à CBF a paralisação do Campeonato Brasileiro; entenda

O Governo Federal defende a paralisação de todas as competições de futebol no país. O Ministro do Esporte, André Fufuca, revelou que está em contato com a CBF para suspender os jogos. A suspensão proposta engloba todas as divisões do futebol nacional, no masculino e feminino, abrangendo também as competições de base.

"Frente ao cenário de calamidade pública e às graves consequências das enchentes para a população do Rio Grande do Sul, estamos solicitando à CBF a suspensão temporária dos Campeonatos Brasileiros de Futebol masculino e feminino", declarou Fufuca em entrevista à ESPN.

Anteriormente, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou o adiamento de todas as partidas envolvendo clubes gaúchos em todas as competições nacionais, incluindo três das quatro divisões do Campeonato Brasileiro masculino, feminino e Sub-20, além da Copa do Brasil.

A decisão foi tomada devido aos efeitos das fortes chuvas, que causaram alagamentos em várias cidades, danos aos estádios, centros de treinamento e ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre.

De acordo com informações apuradas, as diretorias de Internacional e Grêmio buscaram apoio de outros clubes para pressionar a CBF pelo adiamento total dos jogos, sem obter sucesso. O presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, foi o único a se pronunciar publicamente a favor do adiamento. A paralisação deve afetar três rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro.

CBF fez contato com clubes da Série A

A CBF consultou todos os presidentes de clubes da Série A, mas não obteve unanimidade. Um problema apontado é que os jogos serão remarcados para as Datas Fifa, quando os jogadores estarão convocados para as seleções nacionais. Já a paralisação parcial afetaria somente as equipes gaúchas

A entidade, então, sugeriu que Internacional, Grêmio e Juventude treinassem e jogassem em outro estado, com Curitiba, no Paraná, sendo a opção principal, mas os três clubes recusaram, usando o argumento da distância de seus familiares. No último final de semana, jogos de Ypiranga, São José e Caxias pela Série C, e de Novo Hamburgo, Avenida e Brasil de Pelotas pela Série D, foram adiados.

Atualização

O número de mortos devido às chuvas no Rio Grande do Sul chegou a 107, com 136 pessoas desaparecidas e 374 feridas, de acordo com o último boletim da Defesa Civil. Nos 428 municípios afetados, há 67.563 pessoas em abrigos e 165.112 desalojados, totalizando 1.482.006 pessoas atingidas pelas enchentes. Dos 107 mortos, 89 foram identificados, enquanto a Defesa Civil continua a busca pela identificação dos outros 18 corpos encontrados.