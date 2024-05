Remo pode subir até sete posições na Série C em caso de vitória contra o Floresta-CE; entenda

O Remo está em situação delicada na Série C do Brasileirão. Ainda sem pontuar na competição nas três primeiras rodadas, o Leão está na vice-lanterna do torneio, a frente do Floresta-CE, último colocado e próximo adversário na competição, apenas pelo saldo de gols. Apesar disso, o Time de Periçá poderá ter um alívio na classificação logo na próxima rodada. Caso vença, em casa, no domingo (12), a equipe azulina pode subir até sete posições na tabela.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O motivo: os clubes que estão a frente do Leão na classificação também tem pontuações baixas. Com três pontos somados com uma possível vitória sobre o Floresta-CE, a equipe azulina ultrapassa São José-RS, Ferroviário-CE, Caxias-RS, ABC-RN, Sampaio Corrêa-MA, Londrina-PR e CSA-AL na tabela. Todas essas equipes te entre zero e dois pontos.

VEJA MAIS

No entanto, a subida de sete posições na tabela só acontecerá com o Remo no "melhor dos cenários" da quarta rodada. Para que isso ocorra, todas as equipes a frente do Leão na tabela precisarão, ao menos, tropeçar em seus compromissos.

Além disso, quatro equipes, das sete citadas, se enfrentaram na quarta rodada em confronto direito, ou seja, alguma delas perderá pontos, obrigatoriamente. No sábado (11), às 19h30, o ABC-RN encara o Londrina-PR, no Frasqueirão, e o Ferroviário-CE enfrenta o São José-RS, no Presidente Vargas.

Crise

O Remo tem enfrentado uma crise que parece não ter fim na Série C. O clube ainda não venceu na competição e amarga a penúltima posição da tabela. A falta de resultados deixou os torcedores insatisfeitos, que vinham cobrando mais do elenco desde o Parazão, quando o time também não agradou à torcida.

Na noite de terça-feira (7), uma faixa com ameaça de morte foi exposta na frente do estádio Baenão. Na manifestação, torcedores escreveram: "ou ganha, ou é guerra! Seus F****. O Remo vai sair dessa nem que tenha que morrer alguém".

O primeiro encontro depois dos protestos será neste domingo, Dia das Mães, diante do Floresta-CE. A partida, que começa às 19h30, no Baenão, terá cobertura Lance a Lance pelo Oliberal.com.