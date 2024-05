‘Torcedor tem o seu direito’, diz Jaderson, do Clube do Remo, sobre cobranças da torcida

O Clube do Remo busca a primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro 2024. Desta vez, o Leão Azul tem a vantagem de jogar em casa, no Estádio do Baenão, a seu favor e enfrenta o lanterna da competição, Floresta-CE. Para o volante azulino Jaderson, a busca pela vitória não será fácil, já que o time está em adaptação e perdeu algumas peças, mas está focado em alcançar o resultado.

“Todo jogo é difícil, acredito que vai ser um jogo mais difícil, mas a gente está preparado para buscar a primeira vitória do campeonato. É um momento muito difícil, saíram companheiros que estávamos adaptados já. Mas estamos focados, preparados e trabalhando muito. Sabemos que o resultado não tá vindo, mas a gente tá muito preparado para buscar o resultado, e quando conseguirmos, logo virão mais resultados positivos”, disse.

Na entrevista para a imprensa, após o treino desta quinta-feira (09/5), o jogador fez questão de defender o técnico Gustavo Morínigo, e afirmou que o professor tem feito trocas com o elenco.

“O professor nos ajuda muito, dá muitas ideias, conversa, tá sempre conversando com todo mundo e achando a melhor ideia para botar em campo. Ele disse para estarmos muito preparados, que infelizmente que vai ser um jogo muito difícil, como todo jogo é difícil, e eles vêm aqui, vão brigar por uma bola, como todos os times quando vem jogar aqui fazem isso. A gente tem que estar preparado, não dar chances para eles e aproveitar as chances que nós tivermos”, contou.

O volante também comentou a reação negativa da torcida aos últimos resultados, mas pediu que os azulinos estejam presentes para apoiar o time na partida em casa. Na última semana, torcedores azulinos protestaram no aeroporto, durante a chegada da equipe, e chegaram a estender uma faixa no Baenão, em tom de ameaça.

“Creio que todo torcedor tem o seu direito de cobrar porque é um momento. É um clube de massa, mas eu peço que eles nos apoiem até o fim e durante os 90 minutos, vamos dar o nosso melhor em campo neste domingo, então espero que eles venham aqui e lotem nosso Estádio e mostrem a melhor torcida que nós daremos o melhor resultado em campo”, pediu.

Remo e Floresta-CE se enfrentam no domingo, pela 4ª rodada da primeira fase da Série C, a partir das 19h, no Estádio do Baenão. A partida terá cobertura completa, com transmissão de Lance a Lance no portal Oliberal.com, e transmissão pela Rádio Liberal+.