Remo inicia campanha de arrecadação de produtos para vítimas da tragédia no RS

O Remo também entrou na corrente solidária para ajudar as vítimas das enchentes que assolam as cidades do Rio Grande Sul. O clube azulino divulgou nas redes sociais uma campanha de arrecadação de mantimentos para serem doados para as pessoas afetadas no estado.

Com a situação das chuvas, milhares de pessoas estão em abrigos improvisados e precisam de roupas, alimentos, itens de higiene pessoal, cobertores, ração para os animais, entre outros. Assim, o Leão Azul abriu um ponto de arrecadação desses produtos na sede social do clube, que fica na Avenida Nazaré, em Belém. As doações podem ser feitas durante todo o dia.

VEJA MAIS

Nos últimos dias, o Rio Grande do Sul tem sido fortemente castigado por chuvas e enchentes, que já afetaram mais de 1,3 milhões de pessoas em todo o estado. De acordo com a Defesa Civil do RS, o número de vítimas chegou a 100. Além disso, há 374 feridos e 130 desaparecidos.

O Paysandu também se propôs a ajudar. O Bicola anunciou que parte da renda das vendas dos ingressos para o jogo contra o Goiás, que ocorre na próxima quarta-feira (15), na Curuzu, será revertido em doações para o RS. Além disso, o time bicolor irá leiloar as camisas usadas pelos jogadores na partida contra o Mirassol deste domingo (12), válida pela Série B.