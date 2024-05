Dispensados pelo Remo estão negociando com rivais do Leão na Série C; veja quem são

Dos cinco nomes dispensados pelo Remo nesta semana, três deles podem estar a caminho de rivais do Leão na Série C do Brasileirão. De acordo com o jornalista Rodrigo Ferreira, que cobre o noticiário de clubes do nordeste do Brasil, o zagueiro Ícaro e o meia-atacante Sillas estão negociando com o ABC-RN. Já o volante Renato Alves está a caminho do Náutico-PE.

Ícaro e Sillas, apesar de serem criticados pela torcida, tiveram bastante rodagem no Remo nesta temporada. O zagueiro disputou 12 jogos com a camisa azulina somente em 2024, mas já havia passado pelo clube em 2023, quando atuou 24 vezes. Já o meia, que veio do Atlético-GO, jogou 13 vezes pelo Leão, marcando quatro gols.

Já Renato Alves teve uma passagem mais apagada pelo Time de Periçá. Contratado pelo clube no início da temporada, o volante disputou 12 partidas, mas saiu do banco na grande maioria delas. Com camisa azulina, o jogador não marcou gols.

Rivais na Série C

Tanto Náutico-PE quanto ABC-RN são rivais do Remo na Série C e, assim como o time azulino, entraram na Terceirona de olho no acesso à Segunda Divisão. Apesar disso, ambas as equipes não começaram bem a temporada.

Quem está em melhores condições é o Náutico-PE, que tem quatro pontos conquistados em três partidas, ocupando a nona posição. Já o ABC-RN vive condição mais delicada, com um ponto ganho em três jogos, ocupando a 15ª colocação.

Em situação pior que essas equipes está o Remo, que ainda não somou pontos na Terceirona deste ano. A equipe azulina está 19º na tabela geral, mas pode subir na classificação, caso vença o Floresta-CE, no domingo (12), Dia das Mães, no Baenão, às 19h. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.