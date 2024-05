Clube do Remo: lateral Helder confia em vitória contra o Floresta-CE: ‘Tem que acreditar’

O Clube do Remo segue tentando reverter o mau momento na temporada e, após uma série de dispensas, o time espera conquistar a primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (12/4), em cima do lanterna da competição, o Floresta-CE. Segundo o lateral-esquerdo Helder Santos, a vitória fora de casa pode ser alcançada, mas o jogo será difícil.

“É uma semana importante para a gente. Não tivemos resultados bons, e temos que focar nessa semana, porque o final de semana acho que vai ser crucial para a gente. O time deles também precisa dar uma resposta no campeonato, creio que vai ser um jogo muito difícil, mas acho que nesse momento a gente tem que ter a cabeça boa para estar iniciando a nossa caminhada de vitórias”, disse o jogador.

Para o lateral, de 35 anos, que tem uma vasta experiência no futebol e chegou no time há menos de um mês como reforço, o momento difícil que o time tem passado é algo comum, mas que pode ser revertido com uma possível vitória no domingo.

“É um momento difícil. Eu me sinto parte do grupo em todo esse momento, mesmo não estando aqui, porque quando a gente vem também a gente já vem para ajudar. O futebol é muito dinâmico, eu creio que a gente tendo uma vitória no final de semana, respeitando a equipe adversária, a gente muda a nossa chave. Acho que tem que pensar nisso, focar no trabalho, no dia a dia, porque acho que só através disso a gente pode sair dessa situação. Eu passo isso pro grupo, que quando a gente iniciou o campeonato a gente tinha um pensamento de acesso, apesar do nosso momento ruim a gente tem que acreditar, começando com o primeiro passo, a primeira vitória e depois a gente dá sequência”, explicou.

VEJA MAIS

O jogador aproveitou para defender o técnico Gustavo Morínigo e afirmou que não existe um único culpado pela má fase do Leão, mas o grupo todo deve ser responsabilizado e buscar reverter o cenário.

“A fase, quando não está boa, acho que não tem um culpado, não é só o treinador, aqui é um grupo, a gente tem que ter responsabilidade nisso. Todo mundo está se preparando, o treinador tem as escolhas dele, mas eu vejo num todo, acho que todos aqui são culpados. A gente não tá confortável com isso, a gente tá se cobrando muito e a gente quer sair dessa situação no final de semana com muito respeito, com muita humildade, se dedicando muito, competindo muito, a gente tem condições de sair dessa situação”, completou.

O Leão terá ainda a vantagem de ser o mandante da partida contra o Floresta-CE, após duas partidas como visitante. Para Hélder, o fator deve ser um incentivo para o time, que deve fazer valer a vantagem.

“Jogando em casa, a gente sempre tem a obrigação de vencer, de propor o jogo e tudo. Eu sei também da situação da equipe adversária sem ter os resultados também. Sempre se torna um jogo difícil pelo momento das duas equipes. Mas tem que ter a cabeça boa, focar bem aqui essa semana, obedecer a tudo que o professor passar para a gente, ter mais atitude no jogo, e calma também, porque eu sei que a torcida também fica um pouco ansiosa, mas acho que quem controla o jogo ali é a gente, a gente estando com a cabeça boa, tem certeza que o resultado vai vir”, afirmou.

Remo e Floresta-CE se enfrentam no domingo, pela 4ª rodada da primeira fase da Série C, a partir das 19h, no Estádio do Baenão. A partida terá cobertura completa, com transmissão de Lance a Lance no portal Oliberal.com, e transmissão pela Rádio Liberal+.