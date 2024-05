Palmeiras goleia o Liverpool-URU e encaminha classificação na Libertadores

O Palmeiras enfrentou e venceu o Liverpool-URU, na noite desta quinta-feira (09), em jogo válido pela quarta rodada do Grupo F da Libertadores. Raphael Veiga (duas vezes), Endrick, Rony e Gustavo Gómez deram vida à goleada por 5 a 0.

Com o resultado, o Palmeiras chegou a 10 pontos e praticamente assegurou sua vaga na próxima fase da competição. O Independiente fica logo atrás, seguido por Liverpool e San Lorenzo, todos com quatro pontos.

O primeiro tempo começou com poucas oportunidades, ambos os times se estudando. A primeira chance clara veio aos 16 minutos, com Veiga acertando a trave após um belo chute de fora da área. Aos 35, Garcia teve uma chance, mas Weverton fez a defesa. Aos 44, Raphael Veiga abriu o placar com um forte chute de perna direita que acertou o travessão.

Na segunda etapa, o jogo se animou mais cedo. Aos 5 minutos, Luciano Rodríguez parou na defesa do goleiro palmeirense em uma cobrança de falta. Aos 25, Veiga marcou seu segundo gol após assistência de Endrick. Aos 36, em cobrança de escanteio, Rony desviou de cabeça e Endrick completou para o gol. Aos 45, Rony fez o quarto gol após passe de Flaco. No último lance, o árbitro marcou pênalti para o Palmeiras após falta sobre Rony, e Gustavo Gómez converteu.

Com isso, o Palmeiras fechou o jogo com uma vitória por 5 a 0 sobre o Liverpool. Agora, a equipe volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde enfrentará o Athletico-PR, e depois retornará à Libertadores para jogar contra o Independiente del Valle, na quinta rodada da competição.