Imprensa italiana afirma que Chelsea tem acerto verbal para contratar Estevão, joia do Palmeiras

O meia-atacante Estevão, revelado nas categorias de base do Palmeiras, tem um acordo verbal para ingressar no Chelsea, da Inglaterra, segundo informações do jornalista italiano Fabrizio Romano.

A expectativa é de que o clube londrino apresente uma proposta fixa de 32 milhões de euros (equivalente a R$ 175 milhões na cotação atual), além de 25 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões) em bonificações por cumprimento de metas. No entanto, a oferta oficial ainda não foi encaminhada ao Verdão.

A diretoria do Palmeiras pretende receber o valor líquido da multa rescisória do jogador, estabelecida em 45 milhões de euros (R$ 245 milhões na cotação atual). O modelo de negociação segue uma linha semelhante ao caso de Endrick, que se tornará jogador do Real Madrid a partir do meio do ano.

Na ocasião, o montante total da negociação envolvendo o atacante, incluindo bonificações e metas, alcançou 72 milhões de euros (R$ 393 milhões). No entanto, 12 milhões de euros (R$ 65 milhões) correspondem a impostos suportados pelo clube espanhol.

Embora o Palmeiras busque manter o jogador para o Mundial de Clubes, previsto para ocorrer entre junho e julho do próximo ano, a permanência é considerada muito difícil internamente. Com apenas 17 anos, Estevão só poderá se transferir para o futebol europeu ao completar 18 anos, o que está previsto para abril de 2025, dois meses antes do início da competição internacional.