Presidente do Palmeiras, Leila Pereira disponibiliza avião para levar mantimentos ao RS

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, disponibilizou sua aeronave, que leva a delegação aos jogos, para transportar 2,5 toneladas de alimentos e produtos de necessidade básica às vítimas das chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul. O avião parte de Congonhas (SP), no próximo sábado (11/5), rumo a Canoas (RS).

O clube paulista está arrecadando os produtos e no próximo domingo (12/5), no jogo contra o Athletico-MG, continua a campanha de arrecadação nos postos de coleta colocados no Allianz Parque, nos centros de treinamento do clube, nas lojas Palmeiras Store e nas escolas de futebol. Uma nova remessa deve ser enviada depois.

A renda do duelo contra o Athletico-MG, pela Série A do Campeonato Brasileiro, também será revertida para doação para os afetados no RS.

Um QR code também será colocado nas camisas dos jogadores, para que outras doações sejam feitas, iniciando na partida desta quinta-feira (09/5), contra o Liverpool, do Uruguai, às 19h, pela quarta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores.

As doações por meio do QR code serão destinadas diretamente à ONG "Ação da Cidadania".