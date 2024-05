VNL 2024: Julia Kudiess tem lesão ligamentar no joelho e está fora das Olimpíadas de Paris

A festa pela vitória da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei sobre a Sérvia, neste domingo (19), no Maracanãzinho, teve um final triste para a central Julia Kudiess. A atleta, um dos principais nomes da equipe, sofreu uma grave lesão no joelho direito durante a partida e está fora do restante da Liga das Nações (VNL) e, consequentemente, dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O Brasil venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/19 e 25/19.

A lesão aconteceu no primeiro set da partida, quando Julia Kudiess saltou para atacar na quadra da Sérvia, em lance no qual ainda marcou o décimo ponto da seleção brasileira na manhã. Ao cair, a jogadora se desequilibrou e sentiu fortes dores no joelho direito. Ela deixou imediatamente a quadra e ficou no banco pelo resto da partida, recebendo apoio das colegas de equipe.

Horas depois, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) confirmou o diagnóstico: lesão ligamentar no joelho e microfratura do platô tibial. Com a gravidade da lesão, Júlia Kudiess não terá tempo de se recuperar para as Olimpíadas, que começam em julho.

Em uma publicação nas redes sociais, a jogadora lamentou a lesão e agradeceu o apoio que tem recebido. "Hoje eu me despeço desse ciclo tão especial que marca minha vida! A minha gratidão é eterna a todos que acreditaram em mim, torceram e estiveram ao meu lado!", escreveu Júlia. A central era titular absoluta da equipe e se destacava por sua altura, força e poder de ataque.

Apesar da desfalque, a equipe brasileira continua em busca do título inédito na Liga das Nações. A seleção volta à quadra nesta terça-feira (21), às 8h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Japão pela segunda rodada da competição.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)