Olimpíadas de Paris: chama olímpica é acesa no Templo de Hera e revezamento da tocha começa

A tradicional chama olímpica foi acesa nesta terça-feira (16), em uma cerimônia no Templo de Hera, em Olímpia, na Grécia, berço dos Jogos na Antiguidade. O fogo é o principal símbolo das Olimpíadas, alimentando a tocha olímpica que será revezada por todo o mundo até chegar a Paris, para acender a pira.

Ao todo, serão mais de 10 mil condutores da tocha olímpica até a pira ser acesa no dia da cerimônia de abertura dos Jogos de Paris, que ocorre no dia 26 de julho.

Tradicionalmente, a chama é gerada a partir dos raios do sol com a ajuda de um espelho parabólico, mas nesta terça, nuvens cobriram o céu do Templo e a organização concluiu a cerimônia com o fogo gerado no dia anterior, durante o ensaio. Mesmo com o contratempo, a flama manteve a ideia de pureza, amizade e paz entre as nações - como celebra o ritual.

Diferente dos outros anos, nesta edição, as intérpretes das sacerdotisas do Templo de Hera usaram vestidos com tons de cinza, quebrando o tradicional branco.

O primeiro condutor da tocha olímpica foi o campeão das últimas Olimpíadas no skiff simples, o remador grego Stéfanos Doúskos. Depois dele, foi a vez de Laure Manaudou, detentora de três medalhas nos Jogos de Atenas 2024.

Seguindo a tradição, a tocha irá seguir por toda a Grécia até o dia 26 de abril, quando será entregue aos franceses. Após isso, o revezamento na França terá 68 etapas, por 400 cidades do país, incluindo territórios ultramarinos.