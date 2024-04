Com Rio Sena contaminado, Triatlo nas Olimpíadas de Paris pode ser adiado; entenda

As competições de maratona aquática e prova de natação do triatlo nas Olimpíadas de Paris 2024, podem ser canceladas devido à poluição do Rio Sena, palco da disputa na capital francesa. Na última segunda-feira (08/04), a ONG Surfrider Foundation publicou um relatório de 14 amostras de água do Sena colhidas e analisadas em parceria com o laboratório Eau de Paris e Analy-Co entre 28 de setembro de 2023 e 21 de março deste ano.

De 14 amostras, apenas uma não apresentou contaminação com níveis altos da bactéria Escherichia coli ou de enterococos, ou de ambos. Os 1.500 metros que separam as duas pontes, onde as amostras foram colhidas, formam a parte aquática do triatlo olímpico.

Além disso, as chuvas dos últimos dias teriam contribuído para a poluição do rio. Segundo uma publicação do The Guardian, o presidente do Comitê, Tony Estanguet, afirmou que o cancelamento das provas está previsto no regulamento. O dirigente acredita que a medida não será necessária.

“Podemos adiar devido às condições de chuva. Esperar por melhores condições. Portanto, estamos confiantes de que será possível usar o Sena. E há uma (possível) decisão final de que não poderemos nadar; isso faz parte das regras da Federação Internacional. É o que queremos evitar, claro”, declarou ele em entrevista coletiva na última terça-feira (09/04).

VEJA MAIS

Se confirmada, a decisão transformaria o triatlo em biatlo, por ter somente as provas de corrida e ciclismo, impedindo a maratona aquática. A brasileira Ana Marcela Cunha, medalhista de ouro em Tóquio 2020, é uma das classificadas para buscar o bicampeonato olímpico.

“Se chover, lascou. Não sabemos o que vai acontecer, porque não é o esgoto que vai para o Sena, mas quando chove muito a água sobe, meio que limpa a cidade e tudo acaba escoando ali para o Sena […] Vão ter que ter um plano B”, disse a atleta ao ge.

Contaminação

As altas concentrações das bactérias são indicadores de contaminação fecal e podem provocar várias doenças como infecção urinária e infecção intestinal ou gastroenterite, com diarreia intensa ou com sangue e dor abdominal, bacteremia, endocardite, prostatite e celulite infecciosa.

Em outra coletiva realizada em Paris nesta quarta-feira (10/04), Estanguet foi mais cauteloso e afirmou confiar nos esforços feitos para a despoluição do Sena.

“Nós temos um plano de contingência para todas as modalidades, e esse também é o caso do triatlo e da maratona aquática. Nessa situação, nós temos a possibilidade de adiar os eventos”, iniciou ele.

E nós estamos confiantes em nossos estudos, porque a evolução é muito positiva no sentido de que o Rio Sena está cada vez menos poluído [...] Então eu confio nas autoridades públicas quando elas afirmam que o Rio terá condições de banho nesse verão”, finalizou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)