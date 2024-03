Rebeca Andrade é homenageada com boneca que custará quase mil reais; confira

Campeã olímpica e uma das principais atletas do Brasil, Rebeca Andrade ganhou uma boneca especial que será comercializada no Brasil. A ginasta é homenageada pela Memorabília do Esporte, empresa que faz objetos de coleção no país. A edição do brinquedo será única e limitada a apenas 150 peças, que serão numeradas e certificadas com o selo da companhia.

A boneca de Rebeca Andrade será vendida por R$ 999,00. O brinquedo é uma representação da ginasta com as medalha olímpicas conquistada nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, no peito. A brasileira aprovou a homenagem e se disse muito honrada com a miniatura.

VEJA MAIS

"Ficou muito fofinha! A miniatura está linda! Está perfeita em todos os detalhes, no collant, no lacinho na cabeça, ficou a minha cara! Estou muito feliz e honrada com essa homenagem, é muito bom poder ver de perto essa Rebequinha e lembrar de um momento que me marcou tanto, que faz parte da minha história e que traz tantas boas lembranças! Adorei!", celebrou Rebeca.

As bonecas têm cerca de 20 centímetros de altura e serão autografadas pela ginasta. Rebeca é a primeira atleta do mundo a ser homenageada com uma série modelo MiniCo.