Além da Barbie: Confira outras bonecas que fizeram sucesso no Brasil

O lançamento do filme ‘Barbie’, dirigido por Greta Gerwig e com lançamento para esta quinta-feira (20), tem deixado o público e fãs animados com o universo das bonecas ícones da moda. No Brasil, diversas delas conquistaram o coração das crianças e marcaram a infância nos anos 80, 90 e 2000, representando a moda, profissões e trazendo um pouco de brasilidade em si; confira

Susi

Inspirada nas bonecas Tammy e Siny, a Susi nasceu em 1966 e logo se tornou rival da Barbie por ter o conceito de uma fashion doll - boneca da moda. Após a Barbie ser lançada no Brasil, em 1982, a boneca ficou fora do mercado até 1997, quando foi relançada com novo visual.

Nos dias atuais, ainda é possível encontrar alguns modelos da Susi no mercado por valores entre R$ 99,99 e R$ 199,99.

Moranguinho

Adorada por muitas crianças, a Moranguinho foi criada na década de 1970 e faz sucesso até hoje. Com seu gato Mostarda, a boneca teve versões bebê, criança e até adolescente acompanhada das outras ‘meninas frutas’: Laranjinha, Ameixa e Limãozinha, entre outras.

Polly Pocket

Em uma versão menor, a Polly Pocket também foi uma das fashion dolls mais populares entre as crianças. Ela foi criada em 1983, quando um alemão criou um estojo de brinquedos para a filha, com pequenas bonecas aos moldes de Playmobil e Lego. Em 2010, a boneca ganhou uma série animada e até filmes.

A Polly continua disponível no mercado e custa a partir de R$ 20,00.

Bratz

Quatro amigas que amam moda e maquiagem, esse é o conceito das Bratz. As bonecas foram criadas em 2001 por um antigo designer da Mattel. Com o passar dos anos, se tornaram populares e ganharam uma série animada e jogos online inspirados no universo da moda.

Emília

Diretamente do ‘Sítio do Pica-Pau Amarelo’, a boneca Emília fez parte da infância de toda criança brasileira. Além dos livros, a tagarela conquistou o público com a versão da série e posteriormente, desenho animado.

Atualmente, a boneca ainda é encontrada na internet em versões artesanais com corpo de pano.

Xuxa

Lançada em 1987, a boneca Xuxa também foi um sucesso na infância de toda criança brasileira. O brinquedo foi desenhado por Maurício de Sousa, criador da ‘Turma da Mônica’.

Na época, a ‘Rainha dos Baixinhos’ chegou a lançar outras versões bem sucedidas nas vendas. Além da apresentadora, outras artistas também tiveram suas versões em brinquedos, como Sandy, Wanessa Camargo e Ivete Sangalo.

