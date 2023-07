Filme ‘Barbie’ impulsiona lançamento e venda de produtos inspirados na boneca

Às vésperas da estreia do filme "Barbie", a famosa boneca já inspira produtos oferecidos por empresas brasileiras. O universo cor-de-rosa do brinquedo tomou conta das roupas, dos calçados e até dos alimentos oferecidos pelos restaurantes. Surfando na onda do filme, que entra em cartaz no próximo dia 20 e já é o mais buscando pelos brasileiros na internet, segundo o Google Trends, empresas apostam em coleções e cardápios inspirados na boneca.

Nas lojas de departamentos, ganham destaque os looks Barbiecore - tendência fashion inspirada no fenômeno pop. Grandes marcas, entre elas C&A, Riachuelo e Renner - lançaram vários produtos neste estilo.

No caso da Riachuelo, há desde garrafa de 500 ml por R$ 29,90 a jaqueta jeans feminina de R$ 299,90.

Na C&A, a coleção com mais de 30 produtos tem itens que variam de R$ 17,99 a R$ 149,99. A Renner oferece 26 modelos com preços a partir de R$ 29,90 a até R$ 179,90.

Marcas de calçado também estão apostando no sucesso do filme. A Grendene Kids lançou 15 produtos com destaque para o Barbie Flight e uma sandália que vem embalada em um avião da boneca, e o Barbie Sweet Bag, uma sandália que vem dentro de uma mochila da Barbie.

Ipanema lançou dois modelos de sandália inspiradas na boneca: a I Love Barbie e a Barbie Land Slide. A Melissa também entrou na onda e criou o modelo Melissa Posh + Barbie, um tamanco de salto com uma estética anos 2000.

Gastronomia

A famosa boneca também “invadiu” o universo gastronômico. A rede Burger King começou a oferecer nesta terça-feira (12) o combo BK Barbie, com o lanche acondicionado numa caixa em formato de bolsa. Além disso, entre 18 de julho e 13 de agosto, a fachada tradicional de um dos restaurantes da rede em São Paulo vai dar lugar a coqueiros cor-de-rosa, flamingos e muitas luzes.

Bomboniéres de diversas redes de cinema também surfam na onda rosa. Agora, para acompanhar o filme, os espectadores das principais salas de cinema do Brasil poderão adquirir combos temáticos, com versões cor-de-rosa. Até a pipoca mudou de cor.