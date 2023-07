Burger King terá combo e unidade temática da 'Barbie'

Fazendo promoções, combos e brindes de filmes e séries para se conectar com os fãs das produções cinematográficas, o Burger King levará agora uma experiência para os fãs da boneca "Barbie", que terá um live-action marcado para estreiar nos cinemas brasileiros no dia 20 de abril.

A rede de fast-food, então, aproveitou para fechar parceria com a Warner Bros. Pictures e Mattel, empresas a frente do filme, para lançar o "Pink Burger" e transformar uma unidade na "Barbieland" quase toda na temática rosa, cor marcante do filme da Barbie.

Com edição limitada, o lanche temáticos passar a ser vendidos a partir do dia 12/07 em todas as unidades do Brasil. A experiência imersiva ocorrerá em uma unidade localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1514, em São Paulo.

Do que é feito o "Pink Burger"?

Inspirado nas cores do filme, o "Pink Burger" conta com molho rosa defumado bacon em cubos. A "BK", como é apelidada a rede de fast-food, anunciou que ainda que "tem mais coisa por vir".

(*Gabriel Bentes, estagiário ob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)