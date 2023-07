Conar proíbe trailer de 'Barbie' nos cinemas por 'ausência de boas maneiras' e 'ato violento'

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) suspendeu na última sexta-feira (07) a exibição de um dos trailers do filme "Barbie", que estreará no dia 20 de julho no Brasil. A representação ética atingiu apenas um dos anúncios de lançamento do filme da boneca estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling.

No trailer, meninas aparecem com bonecas no estilo bebês. Margot Robbie aparece como a Barbie de maio preto e branco. Em seguida, o grupo de meninas começa a quebrar as bonecas antigas. O trailer está disponível no Youtube no canal internacional da Warner.

O teaser é uma clara referência a cena clássica do cinema em "2001 - Uma Odisséia no Espaço" de Stanley Kubrick. Nela símios descobrem a utilizar ossos como ferramentas.

O trailer de divulgação do longa não poderá mais ser exibido em nenhuma sessão de cinema cuja classificação seja aberta a menores de 12 anos para verificação da sua conformidade às recomendações do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária.

A proibição “visa única e exclusivamente o anúncio, uma vez que o filme é obra artística, fora, portanto, do alcance do Código”.

Veja o trailer proibido em sessões para menores de 12 anos.

Veja a cena de "2001 - Uma Odisséia no Espaço" que inspirou o trailer de Barbie.

O Conar informou que “a relatora da representação concedeu liminar parcial, levando em conta que o teaser está em exibição ostensiva para o público infantil e com cenas de não-urbanidade, ausência de boas maneiras ou ato violento/inseguro, o que viola recomendações da Seção 11 do Código".

"Neste sentido e porque a tutela dos direitos da criança está sujeita ao princípio da precaução, ela concedeu medida liminar parcial, recomendando a sustação da divulgação de um dos teasers do filme, restrição válida apenas para as divulgações nos blocos de espaço comercial em sessões de cinema de filmes com classificação indicativa inferior a 12 anos, por ser esta a idade de proteção da criança estabelecida pelo artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente.”

A Warner Bros. Pictures, responsável pela produção e distribuição, ainda pode recorrer da medida liminar e pode se defender perante o Conselho de Ética do Conar.