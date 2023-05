Artistas da trilha sonora de 'Barbie' são divulgados; confira a lista

Nesta quinta-feira (25), os artistas que participarão da trilha sonora do filme "Barbie" foram divulgados por meio de uma publicação em conjunto no Instagram entre os perfis da Rolling Stone e da produção da trama, que será lançada no dia 20 de julho de 2023 nos cinemas. Nomes como Dua Lipa, Nicki Minaj e Charlie XCX compõem o line-up do "BARBIE THE ALBUM" ao lado de outros vários artistas que farão parte da sonografia. Confira a lista:

Ava Max;

Charli XCX;

Dominic Fike;

Dua Lipa;

FIFTY FIFTY;

Gayle;

HAIM;

Ice Spice;

Kali;

KAROL G ;

; Khalid;

Lizzo ;

; Nicki Minaj;

PinkPantheress;

Ryan Gosling ;

; Tame Impala;

The Kid LAROI.

Dentre esses, a cantora Dua Lipa e Ryan Golsing estão no elenco de "Barbie", como a versão da sereia da boneca e o Ken, respectivamente. A artista anunciou para o dia 26/05 o lançamento de "Dance The Night", música que também fará parte da trilha sonora do filme. Confira um trecho que a própria artista publicou nas redes sociais:

Desde o anúncio do live-action de "Barbie" em 2022 e divulgação do elenco, os fãs aguardam ansiosamente para assistir a produção, que terá como protagonista a atriz Margot Robbie, a "Alerquina" de Esquadrão Suicida.

Trailer do filme "Barbie"

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)