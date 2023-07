'Barbie': Billie Eilish divulga prévia de 'What Was I Made For', música da trilha sonora do filme

A cantora e compositora estadunidense Billie Eilish divulgou na manhã desta segunda-feira (10) uma prévia de "What Was I Made For", música que fará parte trilha sonora do filme "Barbie".

Com lançamento para o dia 13/07, artista compartilhou em suas redes sociais um trecho da faixa inédita de "Barbie", live-action que estreia nos cinemas brasileiros no dia 20 de julho. Ouça:

VEJA MAIS

Músicas do "Barbie The Album"

Além de Billie Eilish, "Barbie The Album" conta também com faixas inéditas de artistas como Ava Max, Charlie XCX, Nicki Minaj, entre outros. A cantora Dua Lipa, que também atua no filme, lançou a música "Dance The Night". Ouça:

Nicki Minaj, Ice Spice e Aqua são as vozes da música "Barbie World", com sample da famosa música "Barbie Girl". Ouça:

Outras músicas da trilha sonora de "Barbie" também foram lançadas e estão disponíveis nas plataformas digitais.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supverisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)