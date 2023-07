Novo filme da Barbie é banido no Vietnã; entenda o motivo

Autoridades do Vietnã determinaram que o novo filme da Barbie não será exibido no circuito comercial do país. A proibição ocorreu após a divulgação de uma cena em que um mapa da Ásia é exibido, incluindo a controversa “linha das nove raias”, uma demarcação territorial imposta pelo governo chinês.

VEJA MAIS

A demarcação existe desde meados do século 20, determinando que grande parte do mar da China meridional pertencem à China.

Além do Vietnã, os governos de Filipinas, Taiwan, Malásia e Brunei contestam a demarcação. Em 2016, o tribunal de Haia determinou que a China não tem base legal para reivindicar todo o território demarcado por ela, mas o governo chinês se recusa a reconhecer a decisão.

Outros filmes proibidos no Vietnã

Barbie não é o primeiro filme a ser banido no Vietnã por essa razão. O mesmo aconteceu com a animação Abominável (2019), da DreamWorks; e com a aventura Uncharted (2022), estrelada por Tom Holland.

A estreia de Barbie está marcada para 20 de julho no Brasil.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)