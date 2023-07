Greta Gerwig, de ‘Barbie’, dirigirá novos filmes de ‘As Crônicas de Nárnia’

Greta Gerwig, roteirista e diretora de ‘Barbie’, irá dirigir dois novos filmes da franquia ‘As Crônicas de Nárnia’, de acordo com a revista The New Yorker.

Os filmes baseados nos livros de C.S.Lewis foram adaptados pela Disney em três lançamentos, entre 2005 e 2010. A Netflix, nova produtora da franquia, havia anunciado há cinco anos a produção de diversos filmes e séries da saga.

“Haverá outras adaptações em seu futuro - ela tem um contrato com a Netflix para escrever e dirigir pelos menos dois filmes baseados em “As Crônicas de Nárnia” de C.S. Lewis - mas ela provavelmente não faria outro filme sobre um brinquedo: ‘É, teria que ser algo que tem algum gancho estranho em mim, que parece que até a medula’, acrescentou ela”, escreveu Alex Barasch para o veículo.

Greta já possui grande experiência com adaptações de livros devido à ‘Adoráveis Mulheres’, de 2019, baseado no clássico de Jane Austen. Atualmente, a diretora se dedica ao lançamento de ‘Barbie’, que estreia nos cinemas dia 20 de julho. O projeto conta com participações de Margot Robbie, Ryan Gosling, Dua Lipa e entre diversos nomes de Hollywood.

O longa Adoráveis Mulheres está em cartaz na capital paraense (Divulgação)

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)