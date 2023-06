Último ‘Indiana Jones’ estreia hoje com a despedida de personagem lendário

Hoje, 29, ‘Indiana Jones e a Relíquia do Destino’, o último filme da franquia consagrada da Lucasfilm, estreia nos cinemas brasileiros. Nesta nova produção, Harrison Ford reprisa seu papel como o lendário herói arqueólogo ao lado de um elenco de peso e novos personagens.

O quinto filme da franquia vai finalizar uma sequência de grande sucesso, que atraiu um público fiel ao longo de várias décadas, 'Indiana Jones e a Relíquia do Destino' chega, agora, com novidades que completam a história de um dos principais personagens da história do cinema.

A trama se passa no ano de 1969, enquanto o arqueólogo e aventureiro americano vive no cenário da Corrida Espacial e Guerra Fria, estando prestes a se aposentar. Ele luta para se encaixar em um mundo que parece tê-lo superado, mas quando as garras de um mal muito familiar retornam na forma de um antigo rival, Indiana Jones deve colocar seu chapéu e pegar seu chicote mais uma vez para garantir que um antigo e poderoso artefato não caia nas mãos erradas.

A franquia Indiana Jones foi quem projetou Harrison Ford como um dos principais nomes da indústria do cinema. O primeiro filme, Indiana Jones: Os Caçadores da Arca Perdida (1981), teve um sucesso estrondoso e garantiu o lançamento de mais quatro longa-metragem: Indiana Jones e o Templo da Perdição (1984), Indiana Jones e a Última Cruzada (1989), Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (2008) e, por último, Indiana Jones e a Relíquia do Destino (2023), juntos, os filmes já lançados arrecadaram quase U$ 2 bilhões em todo o mundo.

EXPECTATIVA DO PÚBLICO

O fisioterapeuta Breno Costa, 39 anos, é cosplay do Indiana Jones fã dos longas desde criança. Escolher o melhor filme, não é tão difícil para ele, mas a proximidade com as coisas que acredita, fazem ele opinar pelo seu preferido: “O meu favorito e mais marcante é ‘Indiana Jones e a Última’, porque tem aquela pegada de religião, do cristianismo. Como sou católico, isso me tocou. Tenho aqui uma réplica do Santo Graal, que é supostamente o cálice usado por Jesus Cristo na Última Ceia, e foi utilizado no set de filmagem. Gosto muito desse filme por conta das passagens bíblicas retratadas, a questão dele salvar o pai dele com a água do Santo Graal é fantástico para mim”.

Breno é cosplay há sete anos e esperava uma oportunidade para virar o Indiana Jones. (Igor Mota)

Mesmo acompanhando a sequência dos filmes, o anúncio do fim do Indiana Jones deixou os fãs apreensivos. Porém, nesse longa 25 minutos será ambientado em 1969, por isso será usado o recurso de Inteligência Artificial para retratar Harrison Ford 40 anos mais novo, ou seja, sua imagem foi rejuvenescida com o uso da tecnologia. Será essa a solução para quem sabe outros filmes do Indiana Jones

“A IA pode ser usada para tentar ajustar uma imagem de uma ator que fique bem parecida com o Harrison Ford, até como fizeram agora, por exemplo, com o Superman. Mas acho que a tecnologia é para auxiliar não para substituir, até porque, por exemplo no Indiana Jones, estão rejuvenescendo ele devido ao período que está sendo retratado no filme, talvez ele não tenha o mesmo pique para correr e precisa ser usado um dublê, que não vai representar ele da mesma forma”, analisa.

Garantido na estreia de ‘Indiana Jones e a Relíquia do Destino’, Breno vai cheio de expectativa para finalizar essa sequência de ação. “Desde que anunciou e liberou o dia do lançamento fiquei ansioso, já que eu sempre quis fazer cosplay dele do Indiana Jones. Então eu investi na indumentária todinha, nos acessórios todinhos e agora estou até querendo comprar um chicote original mesmo. É um filme esperado por mim, principalmente porque eu tive uma infância e adolescência, e agora uma vida adulta, marcada pelo personagem. E como cosplay também quero sentir o que o Indiana Jones passa”, disse Breno.

