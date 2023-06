Produções turcas ganham destaque na Globoplay com os paraenses; veja alguns títulos

De acordo com dados divulgados pela Globoplay, os conteúdos mais acessados pelos paraenses são as novelas. Em destaque está ‘Todas as Flores’, a novela original da plataforma, seguida de ‘Terra e Paixão’ e ‘Vai na Fé’. A surpresa é a presença de ‘Terra Amarga’, novela turca que tem conquistado o coração dos paraenses e brasileiros.

A história é ambientada na década de 1970 e conta a história do casal formado por Züleyha e Yılmaz, fogem de Istambul e fingem ser irmãos. Em Çukurova, no sul da Turquia, onde decidem fincar raízes com uma trama voltada para romance, dramas familiares e belas paisagens.

VEJA MAIS

A Globoplay está cheias de conteúdos produzidos na Turquia. Se acessar a plataforma nesta quarta-feira, 27, a novela ‘Sr Errado’, que estreou há duas semanas, aparece em quarto lugar entre os conteúdos mais acessados.

Na trama comédia e romance caminham juntos ao contar a história da doce Ezgi Inal e do mulherengo Özgür Atasoy. Os vizinhos resolvem ter um namoro falso diante da família, mas com a convivência eles descobrem que a amizade evolui para o amor. Os episódios são liberados diariamente.

VEJA OUTRAS NOVELAS DISPONÍVEIS:

- Amor e Honra

Com 30 capítulos liberados, a novela conta a história de Yasemin (Melis Sezen). Uma estudante de direito criada em orfanato, que se mete com pessoas perigosas após se envolver com Cem (Burak Sevinc), um rico empresário. Além disso, ela cuida do irmão Murat (Kerin Tuna Kaba), que vive em um orfanato e luta para realizar uma cirurgia.

- Hercai: Amor e Vingança

A trama familiar é cheia de drama. Aslanbey e Şadoğlu são famílias rivais que carregam uma antiga rixa até os dias atuais. Porém, Mirian (Akin Akinözü) e Reyyan (Ebru Şahin), membros das tais famílias, se apaixonam. A história se desenvolve entreo amor e ódio, no melhor estilo Romeu e Julieta.

- Jogos do Destino

A novela conta a história de Ada (Cemre Baysel), uma garçonete de um restaurante chique. Ela se envolve com Bora, um empresário nada sensível, e com a relação começam os imprevistos da vida.

- Mãe

Com 85 capitulos, a trama se desenrola ao redor de Melek. A menina que sofre maus-tratos da mãe e do padrasto, é sequestrada pela professora Zeynep Günes e tem uma nova vida. Porém, ela precisa viver fugindo e lidar com ameaças até encontrar tranquilidade na sua trajetória como mãe.

- Uma Vida Nova

O mundo de Yasemin (Melisa Aslı Pamuk), casada com um empresário rico e poderoso, se cruza com a de um ex-militar, Adem (Serkan Çayoğlu), quando ele se torna segurança pessoal dela. Entre ameaças, crimes e paixões, a trama se desenrola com muito mistério e investigação.