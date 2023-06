Filme ‘O Rio do Desejo’ chega na Globoplay com Fruto Sensual, Keila Gentil e Dona Onete na trilha sonora

O brega paraense está disponível na Globoplay! O longa “O Rio do Desejo” saiu das salas de cinemas e entrou no catálogo da plataforma com exclusividade desde o último sábado, 24. Na trilha sonora os clássicos do ritmo paraense embalam os conflitos do romance vivido pela jovem Anaíra (Sophie Charlotte) com os irmãos Dalberto (Daniel de Oliveira), Armando (Gabriel Leone) e Dalmo (Rômulo Braga).

“Está no ar”, da Banda Fruto Sensual, pode ser conferida na trama. Felipe Cordeiro teve participação especial na trilha sonora de Beto Vilares, que tem ainda músicas de Keila Gentil e Dona Onete.

“Acho muito importante o filme chegar no streaming porque uma coisa é o filme está no cinema, que tem um alcance mais das pessoas interessadas em cinema. Mas na medida que vai para televisão é assistida por outro público, isso é muito importante para o cinema brasileiro, para essa retomada. Acho que esse filme tem muito a ver com esse sentimento de retomada do cinema brasileiro. Para mim foi uma honra ter trabalhado na trilha sonora do filme. É muito importante ver esse filme, enquanto trilha sonora, indo tão longe, como os vários festivais pelo mundo que passou e agora chega a Globoplay”, avaliou Felipe Cordeiro.

A música da Banda Fruto Sensual eternizada na voz de Valéria Paiva, que assina também a composição da versão, embala os romances de Anaíra. O clássico da música paraense está há décadas na boca do público.

“É uma alegria que não posso explicar. Pode parecer algo muito pequeno, mas para mim ver a música que escrevi há 27, em destaque, é especial. Com essa letra bonita contei uma história da minha vida, o que vivia naquele momento, além disso, embalou muitos relacionamentos da vida real, serviu como trilha sonora de muitos amores, e serve até hoje. Ver que essa canção está sendo trilha sonora de um relacionamento fictício e mostrar essa letra tão bonita para o maior número de pessoas, é maravilhoso. A ficha ainda nem caiu para mim, mas estou imensamente feliz, grata e que isso seja assim a primeira de muitas ainda virão. Que venham muitos filmes não só com minhas músicas, mas com as de artistas paraenses porque nosso brega é muito bonito, nossa música é muito bonita em todos os aspectos, letras, arranjos, sentimentos e coreografias”, pontua Valéria Paiva.

O filme é uma adaptação do conto "O Adeus do Comandante", de Milton Hatoum. O longa foi vencedor de melhor fotografia no festival de Tallin Black Nights, na Estônia. Com roteiro assinado por Sérgio Machado, George Walker Torres, Maria Camargo e o próprio Milton Hatoum. Sérgio também foi o diretor do filme. No elenco, também estão Jorge Paz e Coco Chiarella. A produção é da TC Filmes, em parceria com a Gullane.