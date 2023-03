Música 'Está no ar', de Valéria Paiva, estreia em filme nacional e cantora agradece

O filme "O Rio do Desejo", de Sérgio Machado, estreou na última quinta-feira (23), e o público pode conferir o trabalho de paraenses na produção. A trilha sonora é assinada por Felipe Cordeiro e a música "Está no ar", da banda Fruto Sensual toca em uma das cenas.

Nesta terça-feira (28), a cantora Valéria Paiva publicou um vídeo da cena em que a música interpretada por ela está presente. A artista demonstrou gratidão por ouvir a canção em uma produção nacional.

"Sim, “Está no ar” é uma música linda que merece ser ouvida e sentida em toda sua essência. Teremos “Está no ar” em um filme nacional que logo estará nos cinemas, O rio do desejo. Gratidão", escreveu a paraense.

O longa é inspirado no conto do escritor amazonense Milton Hatoum, e traz a Amazônia como pano de fundo. O elenco conta com nomes conhecidos do público brasileiro, como Sophie Charlotte, Daniel de Oliveira, Gabriel Leone e Rômulo Braga. O músico paraense Felipe Cordeiro mostra seu talento na trilha formada por ele.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)