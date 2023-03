BBB23: Gabriel pensa em contratar carro de mensagem para Bruna Griphao

Após uma noite marcada por confusão e gritaria no BBB23, Gabriel Santana contou para Marvvila e Sarah Aline que tinha vontade de contratar um carro de mensagem para dar um recado para Bruna no programa. Gabriel: "Olha aonde a minha imaginação chega. Não existem aqueles carros que param na porta e fica uma música de fundo?". As sisters prontamente se lembraram dos carros de mensagem.

O ator então disse que a ideia é ser brega mesmo. Vale relembrar que o artista voltou a desabafar sobre sua relação com Bruna Griphao. O ator, que levou um “fora” da atriz após se declarar diversas vezes para ela nos últimos dias, disse entender que sabe que nada vai rolar entre os dois na casa, mas que também não sabe se pode rolar algo fora do programa.

