O que rolou na madrugada desta terça-feira, 28, no BBB 23? Briga entre Cezar e Ricardo e caos geral

A madrugada desta terça-feira, 28, após o Jogo da Discórdia no BBB 23, teve muito fogo no parquinho. A dinâmica com placas mostrava quem era mais ou menos importante na casa. Claro que rendeu discussões, choros e desentendimentos. Confira!

Depois do ao vivo Ricardo e Cezar Black começaram a se desentender e foram um para a frente do outro gritando e esbravejando. Cezar ficou chateado com Ricardo por ter apontado sua ação quando foi anjo durante o jogo de ontem. A gritaria foi generalizada, e outras pessoas se meteram entre a briga dos dois. "Achei muito sujo o que o Alface fez agora aqui (...) Você sabia qual foi a minha jogada. Nunca joguei com a Amanda. Nessa hora, minha prioridade sou eu aqui dentro", disse Black.

Em outro momento Black comentou que agora que Ricardo tem informações que está forte lá fora, estaria crescendo em cima dos demais jogadores. Amanda disse que Ricardo estava se achando o Big Boss, quando apontou o dedo para Cezar e disse que o colocaria no Paredão. "Ele que dita as peças, ele é o Big Boss agora. Para mim, ele está com ar de superioridade. Eu já estou engasgada...ele faz isso com todo mundo", disse a médica.

Posteriormente, na área externa da casa, Sarah Aline falou para Ricardo que não concordava com as atitudes dele durante a discussão. Já do outro lado da casa Fred Nicácio consolava Cezar Black. Sobre a treta, ambos concordaram que Ricardo errou na discussão e acabou se contradizendo.

O Jogo da Discórdia continuou repercutindo durante a madrugada e Bruna Griphao ficou chateada com a placa de "menos importante" que ganhou de Sarah.

Com os ânimos mais calmos, a pauta era outra: os assuntos do coração de Gabriel Santana. O ator desabafou com Marvvila, Ricardo e Sarah Aline sobre a sua relação com Bruna Griphao. "Eu sei que a gente não vai ficar aqui dentro e eu já falei que lá fora não sei se eu quero. Não sei se lá fora isso vai fazer sentido. Enquanto tá aqui dentro e tá legal, eu não tô me machucando , tranquilo", disse ele.