Eva Mendes pediu cueca de Ken, do filme da Barbie, para marido Ryan Gosling

A atriz Eva Mendes fez um pedido inusitado que fez ao marido Ryan Gosling. A artista pediu para ficar com a cueca de Ken, o namorado da Barbie, que Ryan interpretou no longa que estreará no mês de julho. A revelação foi feita durante o programa "The Talk".

“Depois que a foto saiu, eu pedi para ele me enviar a cueca. Eu disse: ‘Por favor, eu nunca te peço nada’. Então o que tenho a dizer é que a cueca está comigo. De fato, eu estou usando a cueca agora”, brincou.

Eva Mendes também fez uma declaração pública sobre o marido, Ryan Gosling. A esposa colocou o elogio que a diretora Greta Gerwig fez à Gosling. A diretora de Barbie disse que Gosling é uma "mistura de Marloon Brando com Gene Wilder, John Barrymore e Joh Travolta".

Mendes escreveu uma outra mensagem para o intérprete de Ken. “Meu homem. Minha vida… Dizer que ele é o melhor ator com quem já trabalhei é um eufemismo”, declarou.

HISTÓRIA - Eva Mendes e Ryan Goling começaram o romance nos bastidores do filme "O Lugar Onde Tudo Termina", estrelado pelo casal. Os dois se casaram e tiveram duas filhas Esmeralda (9 anos) e Amanda (7 anos). O casal mantém o relacionamento de forma privada e raramente fazem declarações ou aparições públicas.