Ex-Ken Humano revive momentos nas redes próximo a estreia de 'Barbie'

O jovem Felipe Máximo, também conhecido como Felipe Adam ou Ken Humano de Peruíbe, litoral de São Paulo publicou em seu Instagram que está ansioso pelo filme filme da Barbie. Felipe se caracterizou por três anos como o personagem “Ken”, do universo da Barbie e tinha planos de fazer cirurgias, mas abandonou o personagem e a ideia de mudar de aparência. Com a proximidade do filme, que estreia nos cinemas brasileiros na próxima quinta, 20, o ex-Ken publicou alguns conteúdos com a temática Barbie. Confira!

“Saudades de toda essa transformação, momentos únicos vividos com muita dedicação e amor para que hoje eu possa saber quem de fato eu sou, contribuiu para a minha evolução e para minha auto descoberta de minha verdadeira identidade, saudades do Ken”, disse em uma das publicações.

Em outras postagens, relembrou os momentos e a importância que o personagem teve em sua vida. "Jamais irei deixar de amar um personagem que por muito tempo me trouxe uma imensa felicidade e que contribuiu para eu me auto descobrir a minha verdadeira identidade. Tenho boas lembranças e bons momentos que vivi durante o personagem e hoje vejo o quão importante foi todo esse processo para que eu Filipe pudesse vir a viver”, disse na legenda de sua publicação no Instagram.

Ele também compartilhou um vídeo vestido de Ken. Confira:

O jovem também compartilhou em suas redes sociais um relato sobre estar sem emprego e viver um momento financeiro delicado. "Busco trabalhos informais para pagar os mantimentos deste mês. Por ora, gostaria de um trabalho para pagar meu aluguel certinho, ter as minhas refeições garantidas e dedicar meu tempo nos vídeos que faço na internet", desabafou o jovem, que também lamentou o fato de não ter dinheiro para ir assistir ao filme da Barbie.