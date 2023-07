Fã de Barbie adaptou bonecas na infância: 'Tirei as mãos de bonecas para ficarem parecidas comigo'

O filme ‘Barbie’ já está disponível nas grandes salas de cinemas pelo Brasil. No longa, a Barbie, interpretada por Margot Robbie, questiona sua própria realidade. Com isso é possível ter uma ‘Barbie’ mais real, e só a pouco tempo foi possível encontrar no mercado bonecas de diferentes tipos. No filme essa diversidade também estará presente.

A Barbie e seus amigos possuem muitos tons de pele e corpos com formas distintas, além disso a Mattel que produz Barbie, passou a ter bonecas em cadeiras de rodas e bonecos Ken com a condição de pele vitiligo, disponíveis no mercado.

Juliana de Castro, Assistente Social e bacharel em direito, encontrou nessa diversidade o interesse em assistir ao filme. Ela tem deficiência física congênita na mão esquerda, com má formação da mão e ausência de todos os dedos da mão esquerda, e ao longo da infância buscou representatividade nas suas bonecas.

Mesmo aos 37 anos, ela guarda as suas duas Barbie. Quando criança, Juliana fez com que as bonecas se parecessem com ela. “São bonecas de diferentes marcas, inclusive, eu cheguei a tirar as mãos de algumas bonecas para ficarem parecidas comigo. Eu não me recordo exatamente o ano que ganhei, mas segundo a minha mãe, eu tinha uns 10 anos quando a Barbie foi comprada”, conta.

“Não tive uma Barbie que me representasse. Os modelos lançados que são ‘PCD’ são da linha Barbie fashionista. Essa linha foi lançada recentemente para mostrar a diversidade e inclusão. A boneca Barbie lançada quando eu era criança era a "padrão", acrescenta.

A identificação com a boneca retratada no longa, veio há algum tempo, quando a marca começou a diversificar os brinquedos no mercado, mesmo que elas não sejam encontradas com facilidade. “Várias Barbies foram lançadas no mercado diversas Barbies, tem cadeirante, deficiente auditiva, com deficiência física usando prótese no braço e na perna, e a mais recente com Síndrome de Down, e muitas pessoas, não apenas crianças, se sentiram representadas por uma boneca que fez parte da sua infância. E é muito bom saber que o filme incluiu a Barbie com Deficiência, que mesmo ela não atuando como protagonista no filme, mostrou que pessoas com deficiência podem e devem ser incluídas em todos os espaços”, pontua.

Mesmo sem ter assistido ao filme, ainda, Juliana sabe o que vai se encontrar no cinema, porque a divulgação já mostra Barbies e Kens diversos. “Ainda não assisti ao filme, mas vou. E como no Estado do Pará a Pessoa com Deficiência não paga ingresso de cinema, vou buscar minha nova carteirinha de gratuidades e assistir ao filme da Barbie”, diz Juliana.