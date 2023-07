Filme da Barbie estreia com 90% de aprovação em site de crítica de cinema

Finalmente as notas dos críticos de cinema sobre Barbie foram liberadas. O filme, que estreia nesta quinta-feira (20), teve excelente estreia no Rotten Tomatoes, site conhecido por agregar críticas, com 93% de aprovação.

O site reúne resenhas e análises de diversos veículos norte-americanos, para oferecer uma visão geral sobre a qualidade de um filme, com base nas opiniões dos críticos e do público. E, aparentemente, Barbie conseguiu agradar a maioria até agora.

Engraçado, bombástico, inteligente, perfeito e com grandes atuações. É assim que a maioria das críticas está definindo Barbie, além de estarem classificando como um dos maiores lançamentos de 2023.

Agora, com mais de 100 críticas, a aprovação do filme segue positiva, com 89%. A opinião do público só estará disponível no site após sua estreia.

O jornal britânico Independent disse: "É um dos filmes mais inventivos, imaculadamente elaborados e surpreendentes lançados recentemente". O crítico da revista Rolling Stone também não poupou elogios ao longa e o classificou como "o blockbuster mais subversivo do século 21".

Sobre a diretora

"Nunca duvide de Greta Gerwig", foi o que disse Devan Coggan, crítico da revista Entertainment Weekly, sobre a diretora do filme.

Greta é conhecida por seus filmes com protagonismo feminino marcantes, como em Lady Bird (2017) e Adoráveis Mulheres (2019), ambos indicados ao Oscar. "A cineasta criou uma aventura feroz, engraçada e profundamente feminista que te desafia a rir e chorar, mesmo se você for feito de plástico", acrescenta Coggan em sua crítica.

Sobre as atuações

Muitas críticas sobre as atuações também foram positivas. Beth Webb, da Empire, deu quatro estrelas ao filme e destacou a atuação de Margot Robbie e Ryan Gosling. "Robbie é hilária, mas quem rouba a cena de forma consistente é o Ken. Cada flexão de músculo, cada movimento de cabelo, cada dedilhada de guitarra cai perfeitamente. Há momentos em que ele vai roubar seu fôlego", escreveu.

Katcy Stephan, da Variety, destacou que todo o elenco brilha, mas que Margot e Ryan estão em "papéis que eles claramente nasceram para interpretar".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)