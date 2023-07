Famosos vestem rosa para pré-estreia do filme 'Barbie'; fotos

Première do filme Barbie, reuniu dezenas de famosos nesta quarta-feira (18). Eles tiraram suas peças cor-de-rosa do armário e foram assistir ao longa.

Larissa Manoela causou ao usar um cordão que tinha como pingentes pernas e braços de Barbies. Ela estava na companhia do noivo André Luiz Frambach.

Famosos em première do filme da Barbie (Fotos: Paulo Tauil / AgNews)

O filme, já está disponível nas maiores salas de cinemas do Brasil. Em 'Barbie' retrata a vida da boneca em "Barbieland", que é o seu o mundo mágico, onde todas as versões da boneca vivem em completa harmonia e suas únicas preocupações são encontrar as melhores roupas para passear com as amigas e curtir intermináveis festas. Porém, uma das bonecas (interpretada por Margot Robbie) percebe que talvez sua vida não seja tão perfeita assim, questionando-se sobre o sentido de sua existência e alarmando suas companheiras.

