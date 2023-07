Google rosa: filme da Barbie deixa a página do buscador na cor preferida da boneca; veja como

O mundo cor-de-rosa da Barbie invadiu as pesquisas do Google em uma ação promocional em parceria com a Warner. Em sua semana de estreia, as buscas pelo filme ganharam um toque especial com brilhos, fogos de artifício e a cor preferida da boneca.

Com a tão esperada estreia do filme da Barbie, marcada para quinta-feira (20), os usuários que pesquisarem termos relacionados à produção, como Barbie, Margot Robbie, Ryan Gosling e Greta Gerwig, serão surpreendidos com uma experiência visual única.

A tela começará a se tingir de cor-de-rosa, enquanto brilhos cintilantes, semelhantes a pequenos fogos de artifício, surgirão em um deslumbrante pink.

Durante toda semana de estreia a pesquisa ficará personalizada. (Reprodução/Google)

VEJA MAIS

Apesar de ter uma grande campanha de marketing, a divulgação foi paralisada por conta da greve dos atores de Hollywood. Mesmo com a ausência do elenco principal nos eventos, a produção continua a ser aguardada com grande expectativa pelos fãs e entusiastas do cinema.

O filme da Barbie tem direção de Greta Gerwig, indicada ao Oscar, e conta com o protagonismo de Margot Robbie e Ryan Gosling. Além deles, o elenco conta com grandes nomes como o de Dua Lipa, Emma Mackey, Simu Liu e Michael Cera, America Ferrera, Hellen Mirren e Will Ferrell.

*(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)