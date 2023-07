Filme da Barbie: confira 5 teorias sobre o que pode acontecer na história

O filme "Barbie" estreia no dia 20 de julho nos cinemas, mas os fãs já estão ansiosos e não param de criar teorias sobre a trama. Dirigido por Greta Gerwig e protagonizado por Margot Robbie, o longa já teve algumas cenas reveladas nos trailers, aumentando ainda mais a expectativa do público. Até agora, já é a maior estreia de 2023, com recorde de pré-vendas, e aclamado pelos críticos que já assistiram.

Barbie mora em Barbieland, até que se vê perdida no mundo real, vivendo dramas de um ser humano. Apesar disso, ainda tem muitas perguntas sobre a história que será contada. Pra tentar desvendar alguns desses mistérios, separamos cinco teorias que estão rodando a internet. Confira:

1. Jornada de autoconhecimento

Barbie viaja para o Mundo Real em busca do autoconhecimento. (Reprodução/Youtube)

A teoria mais forte é sobre a jornada de autoconhecimento da protagonista ao se aventurar no mundo real. Fora do universo cor de rosa e divertido, Barbie vai perceber que não é perfeita e terá que agir como uma pessoa normal. Além disso, nos trailers, podemos ver ela passando por crise existencial e ansiedade.

Apesar de confirmado, ainda não se sabe até que ponto a trama vai se aprofundar nesses desafios que ela irá enfrentar.

2. Ken é o vilão

No trailer, Ken aparece sendo preso no mundo real. (Reprodução/Youtube)

O famoso namorado da Barbie seria o grande antagonista do filme nessa teoria. Aqui, Ken passaria por um momento difícil quando Barbie decide terminar o namoro para seguir sua jornada de autoconhecimento. Irritado, ele não aceitaria o término e iria se revoltar contra a loira.

Ele tentaria estragar a vida de Barbie, seja no mundo real ou em Barbieland. Nos trailers, internautas apontaram que o personagem está mais sombrio, usando roupas pretas e maquiagem pesada.

3. Revolução dos Ken's

No trailer mostra que o arco-íris antes escrito Barbieland mudará para Kendom. (Reproudção/Youtube)

Sim, o Ken de novo! Dessa vez, o boneco não seria o vilão sozinho. Esta teoria sugere que, ao viajar para o mundo real, os Kens organizam uma revolução contra a Barbie. Segundo os internautas, os bonecos masculinos perceberiam que não são nada sem as Barbies e iriam se revoltar.

Em uma cena do trailer mostra que a placa de entrada da cidade Barbieland foi modificada para Kendom, ou seja, Reino do Ken.

4. Barbie lésbica

Nas primeiras imagens divulgadas, Barbie aparece se divertindo ao lado da humana. (Reprodução/Redes Sociais)

O novo filme da Barbie vai explorar a sexualidade da personagem de forma inédita. Isso segundo os fãs, é claro! Nessa versão, a boneca loira iria se apaixonar pela humana, interpretada por America Ferrera, que conhece ao viajar para o mundo real. Ela iria terminar seu relacionamento com Ken, que teria que passar por um momento de superação.

Essa teoria tomou força após ser divulgada uma cena que mostra uma troca de olhares entre as duas personagens, indicando uma química romântica. No entanto, outra parte da internet contesta essa versão, afirmando que, durante a cena, não tem nada de interesse amoroso e que a humana seria sua dona no passado, explicando o olhar carinhoso para Barbie.

5. Tudo é uma farsa

Primeiro teaser divulgado mostra crianças brincando de boneca (Reprodução/Youtube)

Essa teoria sugere que o grande plot twist seria ao revelar que tudo não passou de uma brincadeira de outras crianças, ou seja, a imaginação. A boneca da Mattel marcou a infância de muitas pessoas, que colecionavam casa, carro, roupas e muitos acessórios da Barbie, sempre criando cenários.

Alguns fãs estão conspirando que a história do filme foi inventada por algumas crianças apenas para diversão. Esse final não é original, mas causaria impacto no público, dividindo opiniões.

Assista ao trailer de Barbie (2023):

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)