Billie Eilish lança "What Was I Made For", faixa da trilha sonora de 'Barbie'; ouça

A cantora e artista norte-americana Billie Eilish lançou nesta quinta-feira (13) a música "What Was I Made For", faixa que faz parte da trilha sonora do live-action de "Barbie", que chega aos cinemas brasileiros no próximo dia 20 de julho.

Além da música, a artista de 21 anos também publicou um vídeo-clipe em seu canal do Youtube, onde ela aparece sentada em uma cadeira montando um mini-closet de roupas do tamanho da boneca. Assista:

Não demorou muito para que os fãs notassem as referências sobre a carreira da cantora presentes no vídeo. As vestimentas que ela está colocando no min-closet são looks marcantes já utilizados pela cantora, mostrando cada era musical.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)