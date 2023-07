Influencer viraliza ao criar versão de Barbie paraense: 'Cheirosinha, fruteira, artesã...'

A influencer paraense Amanda Lira viralizou nas redes sociais ao criar uma versão da Barbie inspirada em personagens clássicos de Belém. A produção, ambientada no mercado do Ver-o-Peso, foi divulgada por meio do Instagram e TikTok da empresária e já soma mais de 90 mil curtidas nas duas plataformas, até a noite desta sexta-feira (14).

No vídeo, Amanda surge com diversos looks com a "cara" da Barbie: muito rosa e cheio de detalhes. A cada cena, a influencer se transforma em uma nova personagem, que passa pela Barbie cheirosa, Barbie fruteira, Barbie artesão e Barbie vendedora. Até o Ken apareceu na produção, nas versões "papudinho" e "pescador". Veja o vídeo:

A influencer também adiantou que a produção também vai ganhar uma parte dois em breve. E instigou os seguidores: "Qual Barbie paraense não pode faltar na parte 2?"

"Barbie do rock doido", "Barbie das aparelhagens" e "Barbie carimbó" foram algumas das sugestões dos internautas.

Barbie estreia nos principais cinemas do país na próxima quinta-feira, dia 20 de julho. O lançamento ocorrerá no mesmo dia do filme Oppenheimer.

VEJA MAIS