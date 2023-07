Flávia Alessandra imita estilos de Barbie nas redes sociais

A atriz e apresentadora Flávia Alessandra encarnou a Barbie em um vídeo compartilhado nas redes sociais nesta sexta-feira, 14. A esposa do apresentador Otaviano Costa posou com várias roupas cor-de-rosa inspirados na boneca mais famosa do mundo. A atriz está animada para a estreia do filme que contará a história da Barbie, estrelado pela atriz Margot Robbie.

Ela decidiu encarnar os vários estilos da boneca. Ela usou desde uma festa do pijama com uma camisola, até um body coladinho para malhar como a loira.

“Alguém aí ansioso pro filme da Barbie? Eu to muito!”, escreveu Flávia Alessandra. O marido Otaviano Costa também deixou um comentário. “O segundo mood é o meu preferido”, declarou nos comentários.

Flávia Alessandra e Otaviano Costa estão casados há 16 anos. O casal, que costuma trocar declarações na web, tem como fruto da relação a pequena Olívia, que está com 12 anos. Além disso, a atriz também é mãe da cineasta Giulia Costa, fruto do antigo relacionamento com o diretor Marcos Paulo, que faleceu em 2012.