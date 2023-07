Teoria diz que Barbie será lésbica em novo filme; entenda

O filme da Barbie já está dando o que falar antes mesmo de sua estreia, marcada para o dia 20 de julho. Com a expectativa elevadíssima, os fãs já criam diversas teorias sobre o que vem pela frente. O longa tem direção de Greta Gerwig e um elenco de peso, protagonizado por Margot Robbie, que irá interpretar a famosa boneca loira da Mattel.

A teoria mais polêmica que circula na internet é que a Barbie deixaria o Ken, vivido pelo ator Ryan Gosling, para viver um romance lésbico. Nas especulações, a protagonista faria par romântico com a humana, interpretada pela atriz America Ferrera, conhecida por seus papéis nas séries Ugly Betty (2006) e Superstore (2015).

Essas teorias surgiram após internautas perceberem uma química entre as duas em cenas divulgadas. As primeiras fotos que surgiram dos bastidores mostravam as duas compartilhando um momento divertido andando de patins. Em um desses supostos momentos, Barbie e a personagem de America Ferrera trocam olhares em câmera lenta, indicando uma possível conexão romântica.

Outro indício que aquece essa teoria é que Margot e America sempre aparecem juntas nas divulgações do filme, ao lado de Ryan, indicando um possível triângulo amoroso. Outros usuários acrescentam que Ken seria o vilão do filme ao sentir ciúmes da namorada.

Apesar de ser uma triste notícia para quem torcia pelo casal Ken e Barbie, muitos internautas estão animados e ansiosos pelo romance entre as duas mulheres, criando fanfics (histórias fictícias criada por fãs), vídeos e montagens entre as atrizes.

Essa possibilidade de um romance lésbico na história traria uma abordagem inclusiva e representativa para o universo da Barbie. A diversidade e sexualidade da personagem nunca foi explorada em nenhuma produção antes. Por enquanto são apenas teorias de fãs e o que resta é esperar o lançamento para saber o que a Greta Gerwig preparou para o público.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)