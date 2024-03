Vila Olímpica dos Jogos de Paris terá 300 mil camisinhas disponíveis para os atletas

Faltando menos de 130 dias para as Olimpíadas de Paris, o governo francês se apressa na organização dos mínimos detalhes do evento. Pensando no bem-estar dos atletas que estarão nas Vilas Olímpicas na capital francesa, serão distribuídas 300 mil camisinhas no local.

“É muito importante que o convívio aqui seja algo grande”, explicou Laurent Michaud, diretor da Vila Olímpica.

Com o número, o Brasil segue no topo do ranking com mais preservativos distribuídos durante Olimpíadas. Nos Jogos do Rio, em 2016, foram 400 mil unidades de camisinhas distribuídas na Vila Olímpica.

Vale lembrar que em 2021, nas Olimpíadas de Tóquio, apenas 150 mil unidades foram distribuídas, já que era de se esperar que o contato entre atletas fosse menor devido à pandemia do Corona Vírus. Na época, existiam restrições de contato para não ocorrer disseminação da contaminação, que inviabilizavam a prática de sexo. Essas proibições foram revogadas para os Jogos de Paris.

Confira o ranking:

Rio (2016) – 450 mil Paris (2024) – 300 mil Tóquio (2021) – 150 mil (pandemia da covid-19) Londres (2012) – 150 mil Pequim (2008) – 100 mil