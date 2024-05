Pela Libertadores, Fluminense supera a pressão do Colo-Colo e vence fora de casa

O Fluminense garantiu mais três pontos na luta pela classificação na Libertadores. Jogando no estádio Monumental de Santiago, o tricolor venceu a equipe do Colo-Colo pelo placar de 1 a 0. Manoel, aos 27 do segundo tempo, fez o gol que decretou a vitória. O resultado deixa o time na liderança do grupo A, com 8 pontos. Agora, o clube carioca precisa de apenas um ponto nos dois próximos jogos para carimbar o avanço à próxima fase da competição.

Jogando sob pressão intensa em boa parte dos 90 minutos, o atual campeão conseguiu sair do Monumental David Arellano sem sofrer gols e mostrou-se eficaz quando necessário. Acostumado a dominar a posse de bola, o time liderado por Fernando Diniz encontrou dificuldades e teve poucas oportunidades de ataque. No entanto, os visitantes demonstraram resiliência, resistindo à pressão adversária e conquistando a vitória em um raro momento de ataque.

Na condição de donos da casa, o Colo-Colo ditou o ritmo e não deixou o Flu jogar no primeiro tempo. O time da casa pressionou, assumiu o controle das ações e sufocou o adversário, que ficou acuado e basicamente se limitou a defender. Douglas Costa ainda sentiu dores na coxa e foi substituído na etapa inicial.

O time chileno teve intensidade e chegou com perigo, mas vacilou na pontaria. Foram mais de dez chutes nos primeiros 45 minutos, mas nem um sequer acertando o gol de Fábio, exceto em lance de impedimento. Já o Flu chegou pouco ao ataque, e deu o primeira finalização na direção correta já nos acréscimos, com Lima, mas sem ângulo.

Após o intervalo, o Fluminense tentou reagir, sem muita consistência. Sob o comando de Diniz, o Flu chegou a equilibrar a posse de bola, mas por pouco tempo, até voltar a sofrer com a ofensividade adversária.

O Colo-Colo insistiu, esbarrou na trave e acabou pagando um preço alto pela falta de pontaria. Aos 27, Manoel desviou um chute de Marcelo e marcou o gol da vitória em uma rara chegada do clube brasileiro ao ataque. Os próximos dois jogos do Fluminense serão contra Cerro Porteño e Alianza Lima, ambos no Maracanã, fechando a fase de grupos da Libertadores.