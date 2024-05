Libertadores: Botafogo vence LDU e segue vivo na luta pela classificação

Na noite da última quarta-feira, 08, o Botafogo conquistou três pontos em casa, vencendo a LDU Quito pelo placar de 2x0 e segue em busca pela classificação para as oitavas de finais da competição. O Fogão precisava vencer para continuar vivo e assim fez.

O clube carioca começou bem a partida e abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo com um golaço de Hugo Neto. Ainda nos acréscimos do primeiro tempo a LDU conseguiu o empate com o atacante Estrada, que aos 49 minutos, subiu mais que a zaga do Glorioso e guardou o dele, deixando tudo igual. Já no segundo tempo, Júnior Santos, foi decisivo mais uma vez e aos 23 minutos, marcou o gol que decretou a segunda vitória do clube na competição.

A vitória foi de extrema importância para que o Botafogo continua na luta pela classificação, pois com os três pontos que foram somados ontem, o clube chegou aos mesmos seis pontos que o líder do grupo D, o Junior Barranquilla, perdendo no saldo de gols. O Universitário é o terceiro lugar, com cinco, e a LDU está na lanterna, com quatro.

O próximo desafio do Mais Querido na Copa Libertadores será na próxima quinta-feira (16), contra o Universitário do Peru. A partida está marcada para às 19h00 no estádio Monumental U, no Peru.