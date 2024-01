Jogo do Flamengo em Belém: saiba tudo sobre a venda de ingressos solidários

Os ingressos para o jogo do Flamengo-RJ em Belém começaram a ser vendidos nesta quarta-feira (3), por meio do site Ingressos SA, com uma nova modalidade para partidas de futebol: a entrada solidária. Comum em shows e demais espetáculos artísticos, o mecanismo permite que o torcedor adquira o bilhete com 50% de desconto, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. Todo o material arrecadado será destinado a uma instituição de caridade.

Em contato com a BIS Entretenimento, produtora do evento, o Núcleo de Esportes de O Liberal elaborou um guia de como vai funcionar o ingresso solidário para a partida entre Flamengo-RJ e Sampaio Corrêa-RJ, pelo Campeonato Carioca.

O ingresso solidário está disponível nas compras online e física?

Sim. De acordo com a BIS Entretenimento, o tipo do ingresso - solidário ou normal - pode ser informada pelo torcedor no momento da compra. Nas vendas online, as únicas abertas até o momento, há uma opção no site da Ingressos SA para a opção solidária.

Como devo fazer a doação?

As doações serão feitas no dia da partida. Ao lado das catracas que dão acesso ao estádio haverá um ponto de arrecadação de donativos. A partir disso, o torcedor poderá acessar o estádio normalmente.

Quantos ingressos solidários posso comprar?

Segundo a BIS Entretenimento, cada CPF pode adquirir até quatro ingressos solidários. Caso uma família deseje comprar mais entradas, será necessário adquirir os bilhetes com titularidades diferentes?

O jogo

Flamengo e Sampaio Corrêa se enfrentam no dia 31 de janeiro, às 21h45, no estádio Mangueirão, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Em menos de três horas após o início da comercialização dos bilhetes, cerca de 20 mil entradas já haviam sido vendidas.

Neste primeiro estágio, os bilhetes poderão ser adquiridos pela modalidade online, pelo site Ingresso SA. Em breve, serão disponibilizados também quatro pontos de venda presenciais da Região Metropolitana de Belém: as lojas Nação Rubro-Negra dos shoppings Castanheira, Pátio Belém e Boulevard; e nos Classificados de O Liberal no subsolo do shopping Boulevard. A data de início da venda presencial ainda não foi anunciada.

As entradas de arquibancada (inteira) custa R$ 200,00, enquanto os bilhetes de cadeira (inteira) são por R$ 400,00. Os ingressos solidários, que podem ser adquiridos por qualquer pessoa, custam R$ 100,00 para as arquibancadas e R$ 200,00 para as cadeiras.