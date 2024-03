Preso segundo suspeito de envolvimento na morte de engenheiro em Barcarena

Elder dos Santos Guedes foi preso nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (7), em Barcarena, nordeste paraense. Ele é suspeito de participar do assassinato do engenheiro Jorge Augusto Figueiredo Fagundes. A vítima estava desaparecida desde o dia 24 de fevereiro passado. O corpo foi encontrado seis dias depois, em uma área de mata na zona rural de Vila do Conde. Nessa mesma data (30/02), a polícia conseguiu prender o primeiro suspeito de envolvimento no crime, identificado como Davids Pinheiro Martins.

De acordo com a Polícia Civil, em depoimento, Elder confessou a autoria do crime, apresentando relatos da dinâmica do homicídio e da motivação, bem como acrescentando que a vítima foi morta com enforcamento e pauladas na região da cabeça. As informações fornecidas pelo suspeito não foram detalhadas pela PC.

Vítima foi morta com enforcamento e pauladas na região da cabeça. (Reprodução/ redes sociais)

Além do celular, a polícia apreendeu a camiseta que o autor utilizou no dia do crime. No celular do suspeito, foram encontradas evidências que confirmam a sua participação no homicídio. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do crime e prender todos os responsáveis.

Como denunciar?

A polícia pede que quem tiver informações que ajudem a solucionar o caso entre em contato com o Disque-Denúncia (181) ou com a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Não é preciso se identificar e a ligação é gratuita. Também é possível enviar fotos, vídeos, áudios e localização pelo aplicativo.