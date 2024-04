Alvo de operação do Gaeco, hospital de Ananindeua diz que está à disposição para esclarecimentos

O Hospital Santa Maria, em Ananindeua, divulgou em suas redes sociais na última segunda-feira​ (29) posicionamento diante de uma operação realizada pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA). A instituição afirmou estar à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos necessários.

“O Hospital Santa Maria, garantindo a condução correta e lisura de toda sua administração e considerando o relevante serviço público prestado na saúde e cuidado às pessoas de Ananindeua e de todo o Pará, lamenta a condução da operação e informa estar à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento, acreditando na imparcialidade das instituições”, diz o comunicado.

A ação do MPPA, que contou com a participação do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), teve como alvo o suposto envolvimento do Hospital Santa Maria em um esquema de desvio de dinheiro público. Documentos e outros itens foram apreendidos durante as diligências realizadas em endereços localizados em Belém, Ananindeua e Santa Izabel do Pará.

Segundo as investigações, funcionários do Instituto de Assistência do Servidor Público do Estado do Pará (Iasep) estariam envolvidos no esquema, que teria beneficiado o hospital com valores superfaturados em contas médicas. Em resposta, o Iasep informou que os servidores sob suspeita já foram afastados de seus cargos e que está colaborando com as investigações conduzidas pelo Ministério Público.

A Prefeitura de Ananindeua também se manifestou por meio de nota, destacando a importância da imparcialidade das instituições e informando não ter sido notificada ou recebido informações sobre a operação em suas dependências.