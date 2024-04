Comerciante é baleado em tentativa de assalto, em Belém

O proprietário de um depósito de bebidas foi baleado na tarde de segunda-feira (29), durante uma tentativa de assalto, no bairro do Reduto, em Belém. Conforme as informações iniciais, o caso ocorreu na rua Aristides Lobo, quando a vítima foi abordada por dois homens armados, que chegaram em um veículo prata. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Tudo ocorreu por volta de 15h30 da tarde e foi registrado por câmeras de segurança de um outro estabelecimento. Nas imagens é possível ver quando um carro prata para próximo ao local e dois homens descem e vão em direção ao estabelecimento. O proprietário do local está na porta olhando a movimentação na rua e acaba surpreendido quando um dos suspeitos, que usa camisa e boné preto, puxa a arma e anuncia o crime. O comparsa que vem logo atrás, e usa calça bege e camisa verde, também puxa outra arma.

Nas imagens é possível ver que a vítima reage e inicia uma luta corporal com os suspeitos. Na ocasião, o dono do local corre para uma área de estacionamento, ao lado do ponto comercial, mas é baleado por um dos suspeitos. Após o disparo, os dois homens correm e fogem da área. As informações iniciais indicam que a vítima foi atingida na região das costas, mas não há outros detalhes sobre o caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil foi informada que equipes analisam imagens e trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime. A vítima foi encaminhada para um hospital. Informações que auxiliem as investigações podem ser repassadas pelo disque-denúncia 181 ou pelo whatsapp (91) 98115-9181.