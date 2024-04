Motorista de carro morre após colisão com caminhão em São Francisco do Pará

Um homem, de nome não revelado, morreu após uma colisão frontal entre um caminhão e um carro, na tarde desta segunda-feira (1º), no quilômetro 79 da BR-316, em São Francisco do Pará, nordeste do Estado. A vítima, que dirigia um Fiat Palio Weekend vermelho, chegou a ser socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal, município distante a cerca de 20 km, mas não resistiu aos ferimentos, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Até o momento não há informações sobre como a batida entre os dois automóveis aconteceu.

A vítima ficou presa nas ferragens do carro após a colisão, registrada por volta das 13h. Para retirá-la de lá, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado. Vídeos desse momento foram compartilhados nas redes sociais. “Um acidente agorinha na nossa frente. O cara bateu de frente com a caçamba e está preso nas ferragens. Paramos a ambulância, mas não conseguimos fazer nada”, disse um homem em uma gravação.

Não há detalhes sobre o estado de saúde do motorista do caminhão. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

