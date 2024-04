Uma pessoa morre em acidente envolvendo dois carros e carreta, na PA-287

Um condutor de um carro de passeio morreu na tarde de domingo (31/03) após o veículo em que estava colidir com uma carreta bitrem, na PA-287. De acordo com as informações iniciais, tudo ocorreu em um trecho que fica entre os municípios de Redenção e Conceição do Araguaia, próximo a Alacilândia, no sudeste do Pará. A vítima foi identificada como João Marcos, ele foi arremessado do veículo devido ao impacto e não resistiu aos ferimentos.

VEJA MAIS

Segundo o que foi informado por testemunhas que estavam no local, os dois carros de passeio colidiram frontalmente quando um dos veículos tentou ultrapassar a carreta. João Marcos, que conduzia um dos veículos menores, foi arremessado e caiu às margens da via. O automóvel dele pegou fogo e ficou completamente destruído. Pessoas que passavam pelo local acionaram uma ambulância para realizar o socorro da vítima e ainda chamaram o Corpo de Bombeiros para apagarem as chamas.



Conforme as apurações preliminares, João Marcos seria um comerciante de Alacilândia. No entanto, não há mais detalhes sobre a vítima. O condutor do outro veículo, que foi identificado pelo prenome Jeová, ainda foi socorrido por uma ambulância e foi levado para uma unidade de saúde em Conceição do Araguaia. Ele estava bem ao receber os primeiros socorros e não corria risco de morte. O motorista do Bitrem, não identificado, saiu ileso do local.