Carro capota após bater na traseira de automóvel no Jurunas

Um carro capotou após um acidente de trânsito registrado na tarde desta sexta-feira (29), na Passagem Tupinambás, entre as ruas dos Caripunas e dos Timbiras, no bairro do Jurunas, em Belém. Testemunhas relataram à reportagem que o automóvel tombou depois que o condutor, que estava sozinho no carro, bateu em um Fiat Idea.

Ainda conforme o relato de quem presenciou o acidente, a motorista do Idea, acompanhada de uma criança e uma idosa, estava parada na via, esperando uma pessoa descer de um prédio próximo. Mas, neste momento, o homem que dirigia o carro vermelho colidiu na traseira do Idea e capotou em seguida.

Por sorte, ninguém se feriu. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.