Trabalhadores morrem em colisão entre carreta e micro-ônibus, na BR-163

Trabalhadores morreram em um acidente envolvendo uma carreta e micro-ônibus, na manhã desta terça-feira (26), no km 494 da BR-163. Segundo as informações iniciais, os dois veículos de grande porte colidiram, em um trecho que fica entre o distrito de Moraes Almeida e a comunidade de Aruri, próximo ao município de Itaituba, no sudoeste do Pará. Até o momento há a confirmação de duas mortes.

Segundo as informações iniciais, o micro-ônibus fazia o transporte de trabalhadores quando foi atingido pela carreta carregada com aterro. Com o impacto da colisão, o ônibus saiu da pista e tombou em um barranco. Conforme os relatos de testemunhas, alguns trabalhadores conseguiram sair com vida, mas outros ficaram gravemente feridos e aguardavam o socorro chegar. Óbitos foram confirmados, mas ainda não se sabe quantas pessoas morreram.

Populares contaram que o condutor da carreta teria tentado fazer uma ultrapassagem e ao ver o micro-ônibus vindo no sentido contrário retornou. No entanto, devido a manobra, a carreta tombou e atingiu o micro-ônibus. O motorista do micro-ônibus conseguiu desviar o veículo, caindo no barranco. Equipes do 7° GBM do município de Itaituba estão no local para dar apoio na retirada das vítimas presas nas ferragens.