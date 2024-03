Batida entre motocicletas deixa dois mortos em Santarém

Alex Pires de Andrade e Isac Ramos de Sousa morreram em um sinistro de trânsito envolvendo duas motocicletas, registrado na madrugada desta segunda-feira (25), na rodovia PA-370 (Curuá-Una), na altura do quilômetro 185, perto da comunidade Bom Futuro, na região do Chapadão, em Santarém, oeste do Pará.

Alex conduzia uma moto. A esposa dele, Vanessa Costa dos Santos, vinha na garupa. Os dois voltavam de uma festa, conforme o relato de testemunhas. Isaac, que também pilotava uma motocicleta na mesma estrada, teria perdido o controle da direção e caído no chão.

Por conta disso, Alex bateu no veículo de Isaac. Com o impacto, Vanessa fraturou o braço esquerdo e foi socorrida para a Unidade Básica de Saúde (UBS).

Já Isaac e Alex, eles não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente. Militares da Comunidade de Boa Esperança foram acionados para o caso. A área foi isolada e o perímetro interditado até a Polícia Científica realizar a remoção dos corpos.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.

As informações são do portal O Impacto.